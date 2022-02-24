Взрывы и обстрелы зафиксированы в 15 регионах Украины – Геращенко

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал оперативную информацию о взрывах и обстрелах в регионах Украины, которая поступает из управлений полиции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Официальная информация по каналам полиции сейчас… Волынская область - город Луцк информация о взрывах. Одесса возле аэропорта взрыв локатора. Запорожье - возле аэропорта взрыв. Черниговская область - село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника. Львовская область - село Батятичи слышны взрывы" , - написал Геращенко в своем Телеграм-канале в четверг.

Он также сообщил, что по оперативной информации в Миргороде Полтавской области произошел взрыв двух ракет, в Каланчаке Херсонской области - обстрел пограничников, в Кировоградской область город Знаменка - обстрел в/ч, в Бродах Львовской области - взрыва в двух в/ч.

"Черниговская область - аэропорт Управления ГСЧС попадание в локатор (пострадавшие). Херсонская область - пост Азов Геническ едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя" , - написал советник главы МВД.

По его словам, в населенном пункте Бохоники Винницкой области - обстрел в/ч, в Староконстантинове Хмельницкой области - обстрел военного аэропорта, в Подольск Одесской области залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч, в пгт Озерное Житомирской области обстрел ракетами - уничтожен один самолет, в Тульчине и Теплике Винницкой область – взрывы в в/ч.

Также, по оперативной информации, в Ивано-Франковской области - обстрел в/ч, в результате обстрела в Мариуполе Донецкой области получил ранение ребенка и трое гражданских.

"Харьков - обстрел в/ч (зенитная часть), Запорожье - на окраине обстрел в/ч, Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской районы) - информация о взрывах. Львовская область, село Новый Калинов - обстрел базы горюче-смазочных материалов, Киевская область - село Ревное - обстрел в/ч, Херсонская область - города Чонгар и Каланчак - обстрелы в/ч" , - говорится в сообщении Геращенко.

По его словам, в Броварском военном городке № 161 во время авиаудара сгорело здание, 4-х этажный дом частично поврежден, военные проводят эвакуацию, работает ГосЧС и "скорая".