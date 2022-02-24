Новая фотография "Габбла": столкновение галактик образует "космический треугольник"

Около 32 лет легендарная космическая обсерватория NASA "Габбл" служит на благо науки. "Побочным" следствием такой работы является большое количество поразительных фотографий. Взглянем на одну из них, сообщает 24 Канал.

Космический телескоп "Габбл" сфотографировал катастрофическое столкновение галактик NGC 2444 и NGC 2445, которые совместно называются Arp 143. Характерной особенностью этой взаимодействующей пары галактик является интересное голубое образование треугольной формы.

Галактика NGC 2444 (слева) и NGC 2445 (справа) / Фото NASA

Подробнее об интересном треугольнике Arp 143

Объект Arp 143 представляет две галактики, которые в прошлом столкнулись и, как предполагают ученые, буквально прошли одна через другую. Расстояние от Солнца до объектов составляет около 199 миллионов световых лет. На фотографии мы видим регион, протяженностью 180 тысяч световых лет.

Загадочное треугольное образование справа – это галактика NGC 2445. Голубому цвету объекту придают процессы, которые начались в галактике после столкновения – это процессы звездообразования. Такое часто происходит после подобных взаимодействий космических великанов, ведь гравитационные возмущения влекут за собой сжатие газа, который со временем превратится в новые светила.

На фотографии "Габбла" можно заметить, что голубой треугольник притягивается к галактике слева, NGC 2444. На самом деле так оно и есть – эта галактика побеждает в своеобразном гравитационном "перетягивании канатов", воруя газ и звезды у NGC 2445. Кстати, это перетягивание становится причиной еще более интенсивного образования звезд. Подобные фотографии прекрасно иллюстрируют, что в безграничной Вселенной очень много прекрасных объектов.