В Audi создали новое топливо HVO

Аббревиатура HVO означает Hydrotreated Vegetable Oil или гидроочищенное растительное масло. Оно пригодно для использования в дизельных моторах Audi V6 TDI, при этом обеспечивает на 70-90% более низкие выбросы CO2, сообщает 24 Канал.

Растительное топливо Audi может использоваться в дизельных двигателях автомобилей, которые покинули заводы компании с середины февраля 2022 года. HVO соответствует европейскому стандарту EN 15940 и позволяет снизить выбросы CO2 на 70 – 95 процентов, по сравнению с дизельным топливом.

Audi также отметила, что HVO имеет более высокий цетановый рейтинг, чем обычное дизельное топливо. Это означает, что новое топливо эффективнее обычного. Цетановый рейтинг HVO не был уточнен, но Audi утверждает, что есть увеличение почти на 30 процентов. Преимущества этого роста, говорит производитель, особенно заметны во время холодных запусков.

Новое устойчивое топливо получают из биологических остатков и отходов, таких как отработанное кулинарное масло, сельскохозяйственные отходы и другие масла, объединенные с водородом. Процесс получения HVO называется гидрогенизацией.

Как отмечает Audi, описанный выше процесс делает растительные масла пригодными для использования в дизельных двигателях, что невозможно, если эти масла просто фильтровать с помощью механических средств. Для тех, кто не знает, обычный дизельный двигатель может работать на отработанном растительном масле, но этого нельзя сказать о дизельном двигателе Common Rail, у которого форсунки или топливный насос высокого давления забиваются от остатков, оставленных обычным маслом.

В отличие от других альтернатив обычному дизельному топливу, HVO можно использовать как 100% чистое топливо или в смеси с обычным дизелем. Новое топливо уже доступно на более чем 600 АЗС в Европе, большинство из которых расположены в Скандинавии.

Опознать автомобиль, способный работать на горючем HVO, поможет обозначение XTL, размещенное в частности на крышке заливной горловины бака.

Фото: дизельный мотор Audi TDI V6 приспособлен для работы на топливе HVO / Audi

Фото: дизельный мотор Audi TDI V6 приспособлен для работы на топливе HVO / Audi

Фото: дизельный мотор Audi TDI V6 приспособлен для работы на топливе HVO / Audi