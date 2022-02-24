Все учебные заведения переведены на дистанционку – Шкарлет
Министр образования Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в связи с введением военного положения в стране все учебные заведения были переведены на дистанционную форму обучения. Об этом он написал у себя в Телеграм.
"Уважаемые участники образовательного процесса! В Украине введено военное положение. Прошу сохранять спокойствие и благоразумие. Все учебные заведения осуществляют обучение в дистанционной форме. По возможности оставайтесь дома", – написал министр.
Также он попросил граждан
"ориентироваться на официальные сообщения государственных органов власти Украины, Нацполиции, СНБО, Минобороны, местных органов власти и следовать рекомендациям".
"Ситуация контролируемая! Кабинет министров Украины работает в штатном режиме. Мы – сильные! Мы – Украина!" – подытожил Шкарлет.