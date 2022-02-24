Взрывы в Ивано-Франковске: горит одно из зданий аэропорта

В Ивано-Франковске раздались взрывы в районе аэропорта, загорелось здание горюче-смазочных материалов аэродрома﻿. Об этом, ссылаясь на соцсеть мэра города Руслана Марцинкива и ГСЧС, сообщает Деловая столица.

В ГСЧС не объяснили, от чего произошло возгорание. В то же время, жители города в соцсетях предполагают, что агрессор мог бомбить аэродром или же наносить удар по военной инфраструктуре.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем обращении попросил жителей сохранять спокойствие. По его словам, сегодня приостанавливается обучение в школах и дошкольных учреждениях. По возможности всех просят работать дистанционно и помогать военным.