Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику

Вооруженные силы Украины сбили 5 самолетов, 2 вертолета, подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков российских вооруженных сил﻿. Об этом, ссылаясь на соцсеть главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Деловая столица.

"Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Российские войска несут потери. В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожено несколько грузовиков ВС РФ" , — написал он.

Кроме того, Залужный добавил, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Потерь среди украинских военных в настоящее время нет.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Украина. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым.