Российские танки зашли на Луганщину, прикрываясь авто ОБСЕ

В Луганской области, прикрываясь символикой ОБСЕ, зашла колонна российских танков, идет бой, сообщает Украинская правда.

"В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в перед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия", - информирует Государственная пограничная служба.

Сообщается, что пограничники вместе с ВСУ и НГУ держат оборону.