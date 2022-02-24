Кто из депутатов покинет Киев, тот предатель – спикер Рады
Председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты, которые покинут территорию Украины, будут считаться предателями, сообщает УНИАН.
"Я вас прошу - все народные депутаты остаются в Киеве", - отметил он.
По его словам, при необходимости нардепы должны быть готовы немедленно собраться в определенном месте в определенное время и работать.
"Кто уехал, тот предатель", - подчеркнул Стефанчук.
Он также призвал глав фракций на консультации.
"По тревоге подняты все силы нашего государства. Все мысли и молитвы сейчас с нашими солдатами", - написал он в Facebook.
Он призвал граждан оставаться дома, позаботиться о своих близких, предупредить их о происходящем.
"Сейчас решается вопрос не только о будущем Украины, но и о том, какой будет жизнь в Европе. От того, как мир ответит на эту агрессию, зависит и глобальная безопасность. Чем мощнее будет реакция цивилизованных стран - тем быстрее может быть восстановлен мир. Агрессор должен заплатить за свои действия", - добавил Стефанчук.
помощь.