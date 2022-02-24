Все валюты Восточной Европы дешевеют

Турецкая лира также под давлением вместе с чешской кроной, польским злотым и венгерским форинтом. Безусловным лидером снижения является рубль, сообщает ПроФинанс.

Курс доллара к российской валюте вырос до 89,997, что является новым историческим максимумом.

При этом другие валюты стран Восточной Европы сегодня также в лидерах снижения.

Чешская крона упала до 22,2 за доллар. Это новый худший уровень в 2022 году — максимум с декабря 2021 года.

Курс доллара по отношению к польскому злотому вырос до нового максимума 2022 года на уровне 4,1642. Это худший уровень злотого с ноября прошлого года.

Венгерский форинт пока только подбирается к своим худшим значениям текущего года, торгуется по 323,73 за доллар, а в начале декабря котировки были на уровне 326,26 форинта за доллар.

Под давлением также турецкая лира, которая впервые за 2 месяца коснулась уровня 14 за доллар.