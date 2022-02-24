ЕС представит пакет массивных санкций против РФ
ЕС представит пакет массивных санкций против РФ в четверг, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы привлечем президента Путина к ответственности за это. Позже сегодня мы представим пакет массивных и целенаправленных санкций для одобрения европейскими лидерами", - сказала Урсула фон дер Ляйен на брифинге в четверг.
Она добавила, что этим пакетом ЕС нацелится на стратегические секторы российской экономики, заблокировав их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.
"Мы ослабим экономическую базу России и возможность модернизироваться. В дополнение, мы заморозим российские активы в ЕС и прекратим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам", - сказала фон дер Ляйен