СМИ: Путин объявил войну еще 21 февраля

Путин еще 21 февраля записал видео об объявлении войны Украине, при этом на сайте Кремля его опубликовали только 24 февраля, сообщает Украинская правда.

В Conflict Intelligence Team (CIT) выяснили, что речь Путина была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник:

"Убедиться в этом можно, ск ачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства".

После публикации этих данных в CIT предположили, что масштабное военные действия против Украины Россия планировала начать в ночь с 21-го на 22 февраля, но тогда планы РФ были нарушены. Причины пока неизвестны.