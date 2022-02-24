В связи с введением военного положения отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля, сообщает Новое время.

Об этом Укрпочта пишет в Facebook.

"Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить. Пока небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией и при необходимости будем разворачивать наземные пути доставки" , — говорится в сообщении.

Совладелец Новой Почты Владимир Поперешнюк написал в Facebook, что отделения компании продолжают работать «там, где это возможно и безопасно для людей».