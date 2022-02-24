Отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля
В связи с введением военного положения отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля, сообщает Новое время.
Об этом Укрпочта пишет в Facebook.
"Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить. Пока небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией и при необходимости будем разворачивать наземные пути доставки", — говорится в сообщении.
Совладелец Новой Почты Владимир Поперешнюк написал в Facebook, что отделения компании продолжают работать «там, где это возможно и безопасно для людей».
"Обращаюсь ко всем предпринимателям — мы должны сохранять спокойствие, работать, экономику нельзя останавливать ни на миг! Нашим воинам нужны ресурсы, наша поддержка, спокойствие и уверенность. Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте", — добавил он.