Вторжение Украину: Эрдоган созывает заседание Совбеза Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину созывает заседание Совета безопасности страны, сообщает Новое время.
В заседании примут также участие министр обороны Хулуси Акар и представители командования турецкой армии и разведки.
"В ближайшие дни мы также проконсультируемся с нашими союзниками по НАТО о текущей ситуации, которая угрожает безопасности и стабильности в Черном море. Мы надеемся, что наши черноморские соседи, Россия и Украина, как можно скорее вернутся за стол переговоров", — заявил Эрдоган.