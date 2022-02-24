Вторжение Украину: Эрдоган созывает заседание Совбеза Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину созывает заседание Совета безопасности страны, сообщает Новое время.

В заседании примут также участие министр обороны Хулуси Акар и представители командования турецкой армии и разведки.