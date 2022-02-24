Цены на газ резко взлетели на фоне нападения России на Украину

Цены на газ 24 февраля на бирже взлетели до 1400 долларов за тысячу кубометров (контракты на март). При этом еще 23 февраля газ продавался за 1041 доллар, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в данных биржи ICE Futures. Отметим, стоимость газа увеличивается на фоне военного вторжения России на территорию Украины. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин фактически объявил войну, начались обстрелы стратегических объектов по всей территории страны.

Цены на газ взлетели. Источник: Investing.com

Отметим, речь идет о будущих ценах на газ. При том стоимость голубого топлива для населения не меняется. На фоне нападения России на Украину также обвалился российский рубль (цена взлетела с 20 февраля с 75,7 до 87,5 рублей за доллар). Также обвалились акции российских компаний.

Московская биржа вынуждена была прекратить торги, так как все цены опустились до граничных. При этом больше всех за свою агрессию заплатят сами россияне.