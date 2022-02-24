Полиция сообщила о количестве погибших и раненых по Украине
На данный момент Национальной полицией Украины зафиксировано 7 погибших, 11 раненых и 19 без вести пропавших людей в зоне проведения боевых действий. Об этом сообщил внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook.
Он уточнил, что это – официальная информация по каналам Национальной полиции.
"В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.
В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.
В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковых БР, позиция боевого дежурства 4608.
Краснополье, удар из БПЛА. Разбомбили мост через реку Ингулец", – написал Геращенко.