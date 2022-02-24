Первый удар РФ по Украине провалился - ОП

В ходе нападения России на Украину войска противника на двух направлениях вклинились на расстояние до пяти километров. Это наблюдается на севере Харьковской и Черниговской области. Об этом, со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"Основные удары были нанесены в 05:00 по военной инфраструктуре, аэродромах, складах ресурсов и центров военного управления. По нашим предварительным оценкам, данные уточняются, первый удар провалился. Потери есть, но они незначительны и не снизили боеспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур" , - отметил он.

По его словам, на некоторых направлениях российская армия вклинилась на территорию Украины.