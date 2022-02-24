Российская биржа и рубль отреагировали на вторжение в Украину
Фондовый и финансовый рынки России отреагировали резким падением на начало полномасштабной войны против Украины, сообщает Лига.Финансы.
По состоянию на 10 утра по Киеву индекс Московской биржи снизился почти на 29% примерно до 2200 пунктов. По правилам биржи, торги пришлось временно приостанавливать из-за резкого обвала. Но это не помогло успокоить паническую распродажу ценных бумаг: после возобновления торгов падение продолжилось.
Другой российский индекс РТС свалился на 35% до 790 пт.
Среди лидеров снижения на российском фондовом рынке бумаги Газпрома (-36,75%), ЛУКОЙЛа (-36%), торговой сети Магнит (-34,4%), VK (-32,5%), Сбербанка (-28%), Яндекса – на 28%.
Курс рубля обвалился до 88 за доллар, что стало новым историческим минимумом, и 99 к евро.
- 24 февраля в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Были атакованы границы, Россия также нанесла удары по военной инфраструктуре на всей территории страны – от Луганской до Львовской и Ивано-Франковской областей.
- В Украине введено военное положение.