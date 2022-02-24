Вертолет из Беларуси стрелял в Черниговской области - Госпогранслужба

В 09:40 в четверг 24 февраля со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков произвел обстрел в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" в Черниговской области, сообщает Украинская правда.

"Агрессор пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков

В 09.40 со стороны РБ вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" произвел обстрел справа и слева от моста. Предварительно пострадавших нет", - уведомляет Государственная пограничная служба Украины

Пограничники держат оборону.