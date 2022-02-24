Укрзализныця запустит эвакуационные поезда из восточных областей

Сегодня «Укразлизныця» выполнит эвакуационные рейсы из трех областей. В целях безопасности точное время отправки не раскрывается. Билеты нужно покупать, сообщает Новое время.

Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения.

Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:

Луганская область: Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

Донецкая область: Два состава будут отправляться из Краматорска, два — из Мариуполя, один — из Константиновки.

Одесская область: Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются.

"Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов" , — Уточнили в УЗ.

В УЗ добавили, что билеты на эти поезда нужно покупать. Чтобы не было столпотворений на вокзалах, в компании советуют воспользоваться онлайн-сервисами.

Все вокзалы Укрзалізниці работают в штатном режиме.