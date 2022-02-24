Укрзализныця запустит эвакуационные поезда из восточных областей
Сегодня «Укразлизныця» выполнит эвакуационные рейсы из трех областей. В целях безопасности точное время отправки не раскрывается. Билеты нужно покупать, сообщает Новое время.
Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения.
Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:
Луганская область: Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.
Донецкая область: Два состава будут отправляться из Краматорска, два — из Мариуполя, один — из Константиновки.
Одесская область: Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются.
"Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", — Уточнили в УЗ.
В УЗ добавили, что билеты на эти поезда нужно покупать. Чтобы не было столпотворений на вокзалах, в компании советуют воспользоваться онлайн-сервисами.
Все вокзалы Укрзалізниці работают в штатном режиме.
"Просим пассажиров быть готовыми к проверкам вещей и сохранять спокойствие, а на свои рейсы прибывать заранее", — сообщили в УЗ.