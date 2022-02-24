НБУ ввел ряд временных ограничений с 24 февраля

Национальный банк Украины ввел ряд временных ограничений с 24 февраля 2022 года из-за нападения России и введения военного положения, сообщает Новое время.

В частности, НБУ:

— приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;

— зафиксировал официальный курс на 24 февраля 2022 года;

— установил ограничение на снятие наличных денег со счетов клиентов в объеме 100 000 грн в день (не учитывая выплату заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;

— запретил выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;

— ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);

— остановил осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов России;

— обязал банки-эмитенты электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

"Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры" , — говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что в условиях военного положения банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения, продолжают работу с учетом ограничений, введенных НБУ, обеспечивают доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.