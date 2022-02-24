В центр Умани попал снаряд: погиб гражданский

В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек.

Глава Черкасской областной госадминистрации Александр Скичко объявил об эвакуации в радиусе воинской части. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook﻿.

"УМАНЬ: в центральную часть города попал снаряд.

Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.

В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек.

Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.

Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА.

Контактный центр: 0800508876,