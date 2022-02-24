Раскодировались. Телеканал 1+1 вещает на спутнике в открытом доступе
На время военного положения основная версия телеканала 1+1 вещает в открытой незакодированной версии на параметрах спутникового 1+1 International, сообщает Новое время.
Телеканал 1+1 перешел в режим специального телемарафона.
Подключиться и смотреть канал можно по следующим параметрам: спутник Astra 4A, частота 12130, скорость потока 27500, поляризация вертикальная, FEC ¾.
Ранее в Госспецсвязи сообщили, что информация об отключении мобильной связи и интернета неправдива, однако могут быть перебои со связью из-за перегрузки сетей.