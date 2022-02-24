Ракетный удар по складам танковой бригады: в Кривом Роге эвакуируют жителей микрорайона

В Кривом Роге Днепропетровской области объявили срочную эвакуацию жителей микрорайона "Макулан" (Центрально-Городской район) после ракетного удара по складам танковой бригады, сообщает УНИАН.

Об этом заявили в пресс-службе Криворожского горсовета.

"Там началось тление боеприпасов, возможны их взрывы и разлет" , - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, город направляет в микрорайон "Макулан" дополнительный транспорт для перевозки людей. Со всех маршрутов снято 24 автобуса, 10 дизель-генераторных троллейбусов, маршрутки.

"Точки сбора для эвакуации для жителей района, не имеющих своего транспорта - АТБ на Николаевском шоссе, Дом офицеров на Макулане, жилмассив Карачуны - ДК "Карачуны", в районе Гданцевки - ДК "Гданцевский" , - говорится в сообщении пресс-службы.

При желании жители могут быть временно размещены в любых городских школах, детсадах, территориальных центрах и ДК других районов Кривого Рога (начиная от пл. Освобождения и далее в северную сторону города). Они готовы к приему.

Для недопущения мародерства вся территория, с которой будут эвакуированы люди, будет усиленно патрулироваться полицией и Национальной гвардией.