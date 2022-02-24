В Херсонской области пограничников обстреливают с вертолетов, есть погибшие

По меньшей мере трое пограничников погибли, кроме того есть раненые, сообщает Сегодня.

В Херсонские области пограничники ведут бои с российскими войсками. В результате боевых действий трое из них погибли, кроме того ранены.

Где ситуация обострилась

В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые.

Где еще держат оборону

В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ обороняются.

Границы Украины с оккупированным Крымом обстреляли из ракетных систем залпового огня. Огонь вели по позициям пограничников в районе Преображенки Херсонской области.

Кроме того, колонны техники вошли: