В Херсонской области пограничников обстреливают с вертолетов, есть погибшие
По меньшей мере трое пограничников погибли, кроме того есть раненые, сообщает Сегодня.
В Херсонские области пограничники ведут бои с российскими войсками. В результате боевых действий трое из них погибли, кроме того ранены.
Где ситуация обострилась
- В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником.
- В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые.
Где еще держат оборону
В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ обороняются.
Границы Украины с оккупированным Крымом обстреляли из ракетных систем залпового огня. Огонь вели по позициям пограничников в районе Преображенки Херсонской области.
Кроме того, колонны техники вошли:
- В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям.
- Движение колонн наблюдается через пункт пропуска "Здания" в Харьковской области.
- На направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.