Энергосистема работает в штатном режиме

Составляющие энергосистемы Украины продолжают работать в штатном режиме, сообщает Экономическая правда.

Нацкомиссия по энергетике отчиталась, что энергорынки, энергосистема и все предприятия отрасли работают в штатном режиме.

Нафтогаз сообщил, что объекты Укртрансгаза и Укртранснефти продолжают работу утром 24 февраля. Функции газоснабжения производятся в штатном порядке.

Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил о штатной работе ГТС.

Оператор Укрэнерго сообщил, что энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна. ОЭС Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, работающую автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне.

НЭК "Укрэнерго" совместно с правоохранительными органами усилило охрану объектов магистральной сети и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ИТ-инфраструктуры.

Диспетчерские центры НЭК "Укрэнерго" и все остальные подразделения компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжение во всех регионах государства.

Все атомные электростанции работают в штатном режиме, сообщил Энергоатом. Выработка электроэнергии стабильна. Объекты АЭС находятся под усиленным наблюдением личного состава воинских частей, обеспечивающих охрану и оборону АЭС, а также отряды военизированной охраны предприятий, все они переведены в режим усиленного дежурства.

Никаких проявлений, свидетельствующих о возможности совершения любых действий, которые могли бы привести к нарушениям условий безопасной эксплуатации АЭС, не зафиксировано