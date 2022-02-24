Крупнейшие торговые сети уверяют, что продуктов достаточно: советуют не паниковать

Крупнейшие сети продуктовых супермаркетов – АТБ и Сильпо – рассказали о работе своих супермаркетов в условиях военного положения, сообщает Экономическая правда.

Как заявили в "Сільпо", там делают все, чтобы максимум супермаркетов "Сільпо" работал в обычном режиме.

"Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы на связи с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции. А также на связи с ТРЦ, чтобы даже при закрытии торгового центра, мы открыли Сильпо.

Самое важное для нас – обеспечить безопасность наших сотрудников и гостей, поэтому некоторые магазины сегодня не будут работать", – говорят в сети .

Адреса и график работы магазинов: https://silpo.ua/stores.

О том, какие магазины работают и по какому графику, будут оперативно уведомлять социальные сети.

"Мы делаем все возможное для того, что у максимального количества украинцев оставался доступ к продуктам" , – добавили в "Сільпо".

В АТБ заявили, что работают "в максимально усиленном и мобилизованном режиме".

"Магазины торговой сети "АТБ" обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем.

Руководством компании разработаны соответствующие планы действий при обостренной ситуации, в первую очередь в районах прямого вооруженного столкновения. Работает созданный оперативный штаб, проводится почасовой мониторинг событий. Введены дополнительные усиленные меры безопасности относительно возможной необходимой эвакуации сотрудников компании", - говорится в заявлении .

Там призвали партнеров, коллег и покупателей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Fozzy Group, владеющая торговыми сетями Сильпо, Фора, Траш и другими, также заявила, что делает все возможное для того, чтобы "максимум магазинов работали в обычном режиме" и у украинцев оставался доступ к продуктам.