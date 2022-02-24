Минобороны Румынии: украинский военный самолет перехвачен ВВС Румынии

Около 6:15 утра по Киеву военные Румынии засекли несанкционированное вторжение украинского военного самолета F-16 Fighting Falcon в румынское воздушное пространство. Истребитель посадили под конвоем на авиабазе Бакзу. Об этом сообщает прессслужба﻿ Минобороны Румынии.

Отмечается, что два румынских военных самолета строго соблюдали национальные процедуры и международные правила, применимые в таких ситуациях, приступая к перехвату и визуальной идентификации самолета, который вошел в воздушное пространство Румынии.

"Самолет, о котором идет речь, Sukhoi 27, принадлежащий ВВС Украины, был сопровожден для немедленной посадки на 95-й авиабазе Бакэу, операция, которая закончилась в 07.05", – сообщает ведомство.

Кроме того, в Минобороны страны сообщили, что после приземления украинский военный летчик сдался румынским властям, и теперь будут приняты необходимые правовые меры.

"Что касается ситуации с безопасностью в Украине, то румынская армия активировала военные командные пункты с полномочиями по наблюдению за ситуацией и координации сил и средств для конкретных ситуаций, которые могут возникнуть", – добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что руководство Министерства национальной обороны приняло все необходимые меры реагирования, как те, которые непосредственно возложены на институт, так и меры поддержки других компонентов системы национальной безопасности, согласно заранее разработанным планам межведомственного сотрудничества.