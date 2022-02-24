Резников: украинцам выдадут оружие из-за нападения России
Министр обороны Украины Алексей Резников призывает активно вступать в ряды территориальной обороны ВСУ в своем регионе. В то же время в Национальной полиции заявили, что вооружат ветеранов органов внутренних дел, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", - заявил Резников.
Чтобы записаться в тероборону, с собой нужно иметь только паспорт.
Также глава полиции Игорь Клименко заявил, что ветераны МВД смогут получить оружие по упрощенной процедуре.
"Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", - сообщает Нацполиция.