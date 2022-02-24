Где искать проверенную информацию: список официальных сайтов и соцсетей

24 февраля 2022 года Россия начала нападение на территорию Украины. В разных городах государства слышны взрывы, на территориях Луганской и Донецкой областей ведутся боевые действия. НВ рассказывает, где искать официальную информацию, чтобы не читать фейки, сообщает Новое время.

Официальный сайт офиса Президента Украины. Официальный канал Офиса президента Украины — последние новости, приказы. В случае сбоев на сайте — канал ОП в Telegram, Facebook, Twitter.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — официальные данные от ВСУ о ситуации в местах боевых действий. Ведут коммуникацию в Facebook.

Министерство обороны Украины имеет официальный сайт, страницы в Facebook, Twitter и Instagram.

Государственная пограничная служба сообщает о ситуации на разных участках границы и предупреждает о пересечении государственной границы Украины войсками агрессора на сайте, в Facebook.

Министерство внутреннего дела — о движении армии-агрессора по территории Украины — пишут на официальном сайте, в Facebook, в Twitter, в Telegram и Instagram.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль — в Facebook и Telegram.

Глава КГГА и мэры Киева Виталий Кличко — о ситуации в столице и оперативных производствах — в Telegram и Facebook.

Киевская городская государственная администрация — о ситуации в столице — в Telegram и на сайте.

Киевский метрополитен — о работе метро в Киеве — в Telegram, в Twitter и Facebook.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности — оперативные новости с разных каналов коммуникации власти Украины — в Facebook, на сайте и в Telegram.

Власти Украины призывают не паниковать и оставаться в безопасном месте, тревожные чемоданы должны быть готовы.