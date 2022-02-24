В Украине остановили обращение всех ценных бумаг
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила оборащение всех ценных бумаг. Решение принято на внеочередном заседании 24 февраля, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет пресс-служба регулятора.
"Временно с 11:00 24 февраля 2022 года остановить обращение всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета", - говорится в сообщении.
Остановка не касается операций необходимых для проведения:
- Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики;
- Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга.
"Депозитарным учреждениям, которым Национальным депозитарием открыты агрегированные счета, обеспечить передачу информации из баз данных в Национальный депозитарий Украины для обеспечения его дальнейшего резервного копирования и хранения", - отмечается в сообщении.
Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.