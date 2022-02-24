Госпогранслужба: на острове Змеиный оккупанты требуют от пограничников сдаться
К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели, сообщает на своей странице в Facebook Государственная пограничная служба Украины.
"Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства", - написали пограничники.
Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины, отмечается в сообщении.
В Госпогранслужбе также сообщают, что со стороны белорусской границы атакуют авиация и техника без опознавательных знаков.