ЕС заморозит активы России и закроет доступ банков на финансовый рынок
Сегодня, 24 февраля, Европейская комиссия представит пакет масштабных и целенаправленных санкций европейским лидерам для их одобрения, сообщает Лига.net.
Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что пакет санкций Евросоюза будет нацелен на стратегические секторы российской экономики и заблокирует им доступ к ключевым технологиям и рынкам.
"Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации", – заявила глава ЕК.
Евросоюз также обещает заморозить российские активы в ЕС и закрыть доступ российских банков на европейский финансовый рынок.
"Эти санкции призваны нанести серьезный ущерб интересам Кремля и его способности финансировать войну", – сказала фон дер Ляйен.
Она заявила, что Европейский союз поддерживает и продолжит поддерживать Украину и ее народ.
"Президент Путин несет ответственность за возвращение войны в Европу. В эти темные часы Европейский союз стоит вместе с Украиной и ее народом. Перед нами беспрецедентный акт агрессии российского руководства против суверенной, независимой страны. Цель России — не только Донбасс, цель — не только Украина, цель — стабильность в Европе и весь международный порядок, основанный на правилах. За это мы будем привлекать Россию к ответственности", – заявила глава Еврокомиссии.