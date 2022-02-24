ПриватБанк, monobank, Райффайзенак: как работают банки в условиях военного положения
В банкоматах ПриватБанка можно снять не больше 3000 грн в сутки. Отделения банка не работают. Райффайзен Банк сообщил о закрытии части отделений. monobank временно ограничил кредитные лимиты, сообщает Новое время.
В службе поддержки ПриватБанка сообщают клиентам, что, учитывая форс-мажорную ситуацию, отделения банка временно закрыты.
"Банкоматы сейчас работают в режиме 3000 грн в сутки. К сожалению, был приостановлен валютообмен", — информируют в банке.
По всей стране наблюдаются очереди к банкоматам.
В Райффайзен Банке заявили, что работа отделений в Донецкой и Луганской областях приостановлена. Также не работает часть отделений в Харьковской, Херсонской, Одесской и Киевской областях.
"На остальной территории работаем как обычно. Свои операции выполняйте, пожалуйста, онлайн. Системы банка работают стабильно", — добавили в Райффайзен Банке.
Совладелец monobank Олег Гороховский написал в Telegram, что банк работает в обычном режиме.
"Главная цель — сохранность денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили. Сейчас решаем, как их возвращать. Наблюдаем за развитием ситуации", — отметил он.
В ПУМБе сообщили, что о графике работы отделений проинформируют в ближайшее время.
"Топ-менеджмент банка находится в Украине и работает вместе с сотрудниками. Все безналичные операции и переводы осуществляются в штатном режиме. Мы также оперативно пополняем банкоматы. Онлайн-сервисы банка и мобильное приложение доступны клиентам. Возможно замедление работы сервисов из-за дополнительной нагрузки на каналы связи. Приносим извинения за эти неудобства. Сейчас мы изучаем ситуацию относительно безопасности работы отделений для клиентов и сотрудников", — говорится в сообщении.