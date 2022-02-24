Украина разорвала дипломатические отношения с РФ - Зеленский

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил в четверг, 24 февраля, президент Владимир Зеленский, сообщает Корреспондент.

"Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там не думали в Москве. Россия подло, самоубийственно, напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть - пора выходить на протесты против войны с Украиной", — сказал он в видеообращении.

"Вооруженные силы Украины ведут действительно тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе в других регионах на востоке, на севере, на юге. Враг понес серьезные потери, потерь у врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю", — сказал Зеленский.

"Я хочу сказать, что мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государства в составе теробороны", — заявил президент.

Он сообщил, что Украина атакована на земле и на воздухе, армия сдерживает врага и ей сейчас нужна поддержка населения.

"Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего украинского народа. Каждый, у кого есть боевой опыт и кто может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов", — рассказал Зеленский.

Президент также призвал украинцев сдавать кровь для раненых военных.

Он отметил важность работы украинских предприятий в военное время, доступности товаров и услуг.