Беларусь не принимает участия в "спецоперации РФ" в Украине – Лукашенко

Лидер Беларуси Александр Лукашко начал срочное совещание из-за ситуации в Украине. Об этом, ссылаясь на белорусские СМИ, пишет Инна Сабатин, Корреспондент.

"Обстановка по периметру западных и южных границ изменилась", – заявил Лукашенко.

По его словам, белорусские войска не принимают никакого участия в российской "спецоперации" в Украине.

Лукашенко пересказал свой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Украине.

"Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", – заявил Лукашенко.

По его словам, он "лично предложил Путину оставить некоторое количество вооруженных сил" России на юге Беларуси.

"Мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения – военные, не пограничные – выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть российских войск оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их", – сказал Лукашенко.