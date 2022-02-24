С ночи 24 февраля погибли более 40 военнослужащих ВСУ – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в результате ракетных ударов российской армии с ночи 24 февраля погибли более 40 военнослужащих, сообщает Украинская правда.

Арестович сообщил, что в результате ракетных ударов России по военным объектам и объектам критической инфраструктуры погибли более 40 военнослужащих Вооруженных Сил.

Он считает, что российское командование надеялось на значительно большее количество жертв среди украинских военнослужащих, и ВСУ оказывают сопротивление вооруженной агрессии России.

Кроме того, у украинской власти есть данные о потерях среди гражданского населения, в том числе до 10 погибших среди мирных жителей.

По словам Арестовича, наиболее ожесточенная ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской и Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои между ВСУ и российскими оккупанатами. Также опасными направлениями наступления России являются:

крымское направление вблизи Перекопского перешейка, где произошло пересечение российской военной техники на территорию Херсонской области;

черниговское направление, где украинские военнослужащие заставили противника остановиться и не дали продвинуться вглубь территории;

харьковское направление, куда зашла военная техника и достигла объездной дороги Харькова, где подразделения ВСУ взорвали 4 российских танка.

По его словам, продвижение оккупационных войск России по всем упомянутым направлениям не достигает глубже 10 километров вглубь украинской территории. По его словам, на черниговском направлении подразделения ВСУ вынудили российские подразделения отойти к административной границе между Черниговской и Сумской областями, где они, вероятно, осуществляют перегруппировку и планируют дальнейшее наступление.

На волынском направлении Арестович возразил, что произошло значительное наступление вооруженных сил России. Он сказал, что с территории Беларуси двинулись не более 2-3 российских танков и до 50 российских военных.