Фондовый рынок России охватила паника: потери $150 млрд за одну ночь

Фондовый рынок России 24 февраля ушел в крутое пике после начала полномасштабного вторжения российских военных в Украину. Обвал стал рекордным – по подсчетам аналитиков, общие потери составили более $150 млрд (по сравнению с 23 февраля), сообщает Обозреватель.

На этом фоне Московская биржа вынужденно остановила торги на всех рынках, включая валютные и фондовые. На момент остановки торгов индексы российских компаний выглядели так:

Обвал российских акций с вечера 23 февраля по утро 24 февраля. Источник: moex.com

Как следует из официальных данных Мосбиржи, акции Сбербанка России потеряли в стоимости более 50% . Сравнимое падение показали также акции топливного гиганта "Лукойл" и соцсети "VK". Обесценивание остальных крупнейших компаний РФ колебалось в диапазоне 20-35%.

"В четверг (24 февраля) российские акции упали сильнее всего за всю историю, потеряв более $150 млрд после того, как президент Владимир Путин приказал провести операцию по "демилитаризации" Украины... Базовый индекс Московской биржи снизился примерно на 50% по сравнению с максимумом в октябре, и это является худшим показателем среди фондовых рынков мира в этом году" , – отметили аналитики Bloomberg Quint.