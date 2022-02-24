На выездах из Киева образовались большие пробки

На многих выездах из Киева образовались километровые пробки. Автомобилисты стараются покинуть город. Представители столичной городской администрации просят не вдаваться в панику и оставаться дома, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Наиболее загруженными являются южное и западное направления. Большие пробки фиксируются на Обуховском, Житомирском, Варшавском направлениях. Также скована пробка и Большая окружная. Антон Геращенко отметил, что многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. По его словам, покидать Киев именно сейчас не рекомендуется.

На выездах из Киева образовались большие пробки
"Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая. Пожалуйста, соблюдайтесь правила Дорожного Движения. Так как вероятность погибнуть на дороге во много раз больше, чем от российского вторжения. Если Вы, Водитель, попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста, обменяйтесь телефонами с другим водителем и не загораживайте дорогу тем, кто хочет проехать", - отмечает Геращенко.
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