На выездах из Киева образовались большие пробки

На многих выездах из Киева образовались километровые пробки. Автомобилисты стараются покинуть город. Представители столичной городской администрации просят не вдаваться в панику и оставаться дома, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Наиболее загруженными являются южное и западное направления. Большие пробки фиксируются на Обуховском, Житомирском, Варшавском направлениях. Также скована пробка и Большая окружная. Антон Геращенко отметил, что многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. По его словам, покидать Киев именно сейчас не рекомендуется.