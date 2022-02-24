МАУ приостановливает выполнение регулярных и чартерных рейсов
Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» информирует о приостановлении выполнения регулярных и чартерных рейсов из/на территорию Украины в связи с закрытием воздушного пространства Украины, сообщает Минфин.
Что делать украинцам
Авиакомпания МАУ поддерживает и будет поддерживать связь с МИДом Украины, Министерством инфраструктуры Украины.
Все пассажиры МАУ и граждане Украины, которые оказались за границей и должны вернуться в Украину, должны зарегистрироваться на государственном сайте Государственной регистрации украинских граждан.
Зарегистрированным гражданам будет предоставлена информация о рейсах в указанные пункты и пункты прибытия в Украину.
Вся актуальная информация о дальнейшем статусе выполнения рейсов будет размещаться на официальном сайте МАУ (www.flyuia.com).
Пассажиры отмененных рейсов будет проинформированы по электронной почте или по телефону, указанным в бронировании.
Просьба к пассажирам — проверить наличие у авиакомпании «Международные авиалинии Украины» актуальной контактной информации — электронной почты, номера индивидуального мобильного телефона.