МАУ приостановливает выполнение регулярных и чартерных рейсов

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» информирует о приостановлении выполнения регулярных и чартерных рейсов из/на территорию Украины в связи с закрытием воздушного пространства Украины, сообщает Минфин.

Что делать украинцам

Авиакомпания МАУ поддерживает и будет поддерживать связь с МИДом Украины, Министерством инфраструктуры Украины.

Все пассажиры МАУ и граждане Украины, которые оказались за границей и должны вернуться в Украину, должны зарегистрироваться на государственном сайте Государственной регистрации украинских граждан.

Зарегистрированным гражданам будет предоставлена информация о рейсах в указанные пункты и пункты прибытия в Украину.

Вся актуальная информация о дальнейшем статусе выполнения рейсов будет размещаться на официальном сайте МАУ (www.flyuia.com).

Пассажиры отмененных рейсов будет проинформированы по электронной почте или по телефону, указанным в бронировании.

Просьба к пассажирам — проверить наличие у авиакомпании «Международные авиалинии Украины» актуальной контактной информации — электронной почты, номера индивидуального мобильного телефона.