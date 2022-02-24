Литва вводит чрезвычайное положение из-за нападения России на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за нападения России на Украину, сообщает Европейская правда.

После заседания Госсовета по обороне он сообщил, что это решение утвердит Сейм на внеочередной сессии.

"Сегодня я также подписал декрет о введении чрезвычайного положения, который утвердит на своей внеочередной сессии Сейм Литовской Республики. Мы оценили сложившемся обстоятельства и вынуждены предпринять правовые меры для обеспечения своей внешней безопасности" , – заявил Науседа.

Госсовет по обороне также решил, что Литва обратится в НАТО по поводу активации 4-й статьи Североатлантического договора.

Статья предусматривает созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности. Ранее с таким же обращением к НАТО выступила Эстония.