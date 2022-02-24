Транспорт работает на всех улицах Киева во всех районах – КГГА

В КГГА заявляют, что инфраструктурно транспортный комплекс Киева работает в штатном режиме.﻿ Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов, сообщает Экономическая правда.

Усов заверил, что все ветви метрополитена работают.

"Учитывая существующий пассажиропоток, выпуск подвижного состава КП "Киевпасстранс" сокращен вдвое.

Наполненность автобусных маршрутов составляет 50%, троллейбусов – 40%, трамваев – 40%, - отметил он.

"Соответственно, в городе в штатном режиме осуществляет перевозку 255 коммунальных автобусов, 168 троллейбусов и 130 вагонов трамваев.

Частные перевозчики сократили выпуск до 40%, на улицах города работают 600 автобусов в режиме маршрутного такси", - добавил замглавы КГГА .

Транспорт работает по всем улицам города во всех районах. По его словам, при необходимости есть резерв для увеличения подвижного состава на улицах города.

Усов напомнил, что проезд в коммунальном транспорте – бесплатный.