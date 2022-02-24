Что происходит на топливном рынке (Обновляется)

Рано утром 24 февраля, Российская Федерация начала военное вторжение на территорию Украины, сообщает Enkorr.

12.10

Таможенные пункты в Купянске, через которые поступает российское дизтопливо и сжиженный газ, остановлены.

12.05

Белорусская нефтяная компания просит у украинских контрагентов погасить долги и перевести платежи на белорусскую структуру.

Желающих покупать пока выявить не удалось.

11.55

ПАО «Укрнафта» сообщает о том, что все объекты компании работают в штатном режиме в соответствии с ситуацией.

«Компания принимает необходимые меры по обеспечению безопасности работников и поддержанию бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Офисные работники по возможности переведены на удаленный режим работы. В центральном аппарате работает координационный штаб», - говорится в сообщении.

Сеть автозаправочных станций «Укрнафта» работает без перебоев в соответствии с обстановкой. По состоянию на данный момент АЗС снабжены топливом, планируются новые поставки. Ценовая политика компании в ближайшее время не будет меняться, а безналичная оплата по-прежнему доступна на каждой АЗС.

11.40.

АЗК GRAND PETROL временно приостановили работу в связи с техническими проблемами. «Мы прилагаем все усилия для их оперативного решения. О возобновлении работы автозаправочных комплексов мы сообщим дополнительно! Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении сети.

11.25.

Автозаправочные комплексы (АЗК) сети ОККО продолжают работу в штатном режиме, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании в четверг.

11.20.

АО «Укргаздобыча» продолжает добычу газа на большинстве объектов в штатном режиме, за текущие сутки повреждения объектов в результате обстрелов не зафиксированы, сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

10.50.

«Укртатнафта» заявила, что предприятие работает в штатном режиме и выполняет все производственные программы. «Ситуация на предприятии находится под полным контролем руководства, на любые изменения ситуации будет надлежащее оперативное реагирование», — заявили в компании.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook сообщил, что Беларусь прекратила поставки топлива в Украину. Также, по его словам, из-за пробок на украинские АЗС не могут доставить топливо, выборка максимальная.

Глава Ровенской ОГА Виталай Коваль призвал АЗС Ровенщины предоставлять внеочередное преимущество для автомобилей скорой помощи, полиции, ГСЧС и экстренных служб.