Минобороны: Мариуполь освобожден, Харьковскую область обстреливают

Вооруженные силы РФ вошли на пограничный пункт пропуска Пески Харьковской области. Об этом, ссылаясь на Министерство внутренних дел в своем отчете, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным на 10:00 четверга в Николаеве при обстреле Кульбакинского военного аэродрома один человек получил ранение.

В Днепропетровской области военные части №2110 (с. Червоногригоровка) и №7036 (Краснополье) находятся под обстрелами. Уничтожена локационная станция на аэродроме.

Кроме того, Генштаб﻿ Вооруженных Сил Украины также передает оперативную информацию по состоянию на 10:30.

"Группировки Вооруженных Сил Украины устойчиво удерживают оборону государства. В Черниговской области удалось остановить противника. Трудные бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике. Силами наших войск возвращены под полный контроль городов Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору", – сообщила пресс-служба ВСУ.

В то же время, "Украинская правда"﻿ со ссылкой на Государственную пограничную службу сообщает, что был открыт огонь из минометов по пограничникам в Харьковской области.

По информации дежурного ГПСУ, в 10:35 начался минометный обстрел отдела пограничной службы "Дергачи" Харьковская область.

Также в Донецкой области в городе Угледар при обстреле погибли трое гражданских лиц.