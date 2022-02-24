Налоговая сообщила об ограничении доступа к электронным сервисам

Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила о возможном ограничении доступа налогоплательщиков к электронным сервисам, а также Электронному кабинету. Кроме того, возможна частичная остановка некоторых сервисов. Причина – введение в Украине военного положения в связи с вторжением России, сообщает Обозреватель.

Отмечается: сделано это с целью защиты прав плательщиков и принятия мер по информационной безопасности.

Когда будет восстановлен доступ к сервисам, в текущее время неизвестно.

"О полном восстановлении электронных сервисов будет проинформировано дополнительно" , – отметили в ГНС.

Нацбанк же, в свою очередь, приостановил работу валютного рынка Украины. Исключение – операции продажи иностранной валюты клиентами. Кроме того, был зафиксирован официальный курс гривни на 24 февраля 2022 года.