Госпогранслужба: Украина закрыла все погранпереходы на границе с Беларусью

Украинские власти закрыли все пункты пропуска на границе с Беларусью. О сроках такого решения пока неизвестно, сообщает Обозреватель.

На сайте Государственного пограничного комитета РБ отметили, что пропуск граждан страны, которые возвращаются из Украины, будет осуществляться через пункт Выступовичи.

"В свою очередь, белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств. Информация об организации выезда граждан Беларуси из Украины через другие украинские пункты пропуска уточняется" , – сказано в сообщении.

Отметим, ранее Государственная пограничная служба заявила, что российские солдаты при поддержке военных Беларуси атаковали государственную границу Украины.