Все расчеты по банковским картам проводятся без ограничений, - НБУ

Национальный банк Украины не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей. Все безналичные расчеты можно проводить без ограничений, сообщает РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе, "самым безопасным и надежным способом оплаты в текущих условиях являются безналичные расчеты".

"Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЭП и проводят платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев" , - говорится в сообщении.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление об ограничении по снятию наличных в сумме 100 000 гривен. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.