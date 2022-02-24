РФ ударила по Броварам крылатыми ракетами — Геращенко
В четверг, 24 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по Броварам Киевской области, сообщает Новое время.
Об этом заявил у себя в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.
"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.
Кроме того, в соцсетях обнародовали видео из города, на котором видно, как с территории атакованного объекта поднимаются клубы дыма.