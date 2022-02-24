Интернет и мобильная связь будут работать даже с нулевым счетом
Интернет и мобильная связь в Украине будут работать даже у абонентов с нулевым счетом, сообщает UBR.
Госспецсвязи призвало мобильных операторов не отключать абонентов за неуплату. По информации замглавы Комитета по цифровой трансформации, операторы и провайдеры пошли на встречу
Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратился к операторам с рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет абонентов, у которых недостаточно средств на счете или сформировалась задолженность.
"В настоящее время операторы фиксируют большую нагрузку на сети, поэтому возможны перебои со связью. Госспецсвязи просит абонентов совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости. Если не можете дозвониться – совершайте обмен SMS-сообщениями", – сказано в сообщении.
В то же время заместитель председателя Комитета Рады по цифровой трансформации и председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко в Facebook заявил, что договоренность с участниками рынка уже достигнута.
"Есть договоренность, что большое количество фиксированных (кабельных) операторов провайдеров не будет выключать своих абонентов в случае окончания денег на счету. То же самое – два мобильных оператора", — сообщил он и попросил абонентов не перезагружать сеть.