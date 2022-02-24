Интернет и мобильная связь будут работать даже с нулевым счетом

Интернет и мобильная связь в Украине будут работать даже у абонентов с нулевым счетом, сообщает UBR.

Госспецсвязи призвало мобильных операторов не отключать абонентов за неуплату. По информации замглавы Комитета по цифровой трансформации, операторы и провайдеры пошли на встречу

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратился к операторам с рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет абонентов, у которых недостаточно средств на счете или сформировалась задолженность.

"В настоящее время операторы фиксируют большую нагрузку на сети, поэтому возможны перебои со связью. Госспецсвязи просит абонентов совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости. Если не можете дозвониться – совершайте обмен SMS-сообщениями", – сказано в сообщении .

В то же время заместитель председателя Комитета Рады по цифровой трансформации и председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко в Facebook заявил, что договоренность с участниками рынка уже достигнута.