Царь горы: тестируем новое поколение Lexus LX

В середине октября минувшего года компания Lexus представила свой флагман в сегменте внедорожников и SUV – модель LX нового поколения. Что же изменилось в автомобиле, который займет верхнюю строчку в иерархии бренда, сообщает Обозреватель.

С эти вопросом команда АвтоОбоза разбиралась в процессе тест-драйва, который проходил в гостеприимной и радушной Грузии. Новую генерацию модели LX ждали долгих 14 лет, как и родственную модель Toyota Land Cruiser 300, с которой у новинки, традиционно, много общего. Однако, и различий у нового поколения LX и LC300 – хватает. Но, обо все по порядку.

Автомобиль получил совершенно новое прочтение знаменитой веретенообразной облицовки радиатора

Начнем с внешности модели. Нынешнее поколение LX значительно сильнее отличается от Land Cruiser 300, чем прежние генерации модели. Автомобиль получил совершенно новое прочтение знаменитой веретенообразной облицовки радиатора, которая теперь не имеет окантовки, а представляет собой семь сдвоенных рамок, создающих узнаваемый Х-образный рисунок. По бокам передней панели расположились черные контрастные воздухозаборники.

Версия F-Sport появится в Украине в 2023 году

Облик модели лишился былой агрессии и теперь машина выглядит солидно и интеллигентно. Дизайнеры сохранили привычные для автомобилей марки стреловидные ДХО, над которыми расположились по три светодиодных модуля адаптивных фар. Новая головная оптика BladeScan за счет работы подвижных зеркал и светодиодов умеют "вырезать" из светового потока встречные машины, чтобы не ослеплять водителей.

Не менее радикально изменилась корма внедорожника

Не менее радикально изменилась корма внедорожника. Если у предшественника доминировала широкая задняя стойка, то теперь она имеет треугольную форму, а ее наклон существенно увеличились. За счет этого автомобиль выглядит динамично и современно, несмотря на солидные размеры. Как и у LC300, у новинки от Lexus дверь багажного отделения отныне цельная. Стилистика задней панели претерпела эволюцию, в частности, фонари под влиянием модных трендов объединили тонкой светодиодной лентой, а на месте привычной эмблемы появилось буквенное написание Lexus.

Интерьер

Дизайн салона Lexus LX также существенно отличается от родственного Toyota Land Cruiser 300. Автомобиль получил цифровой кокпит с электронной 8-дюймовой шкалой приборов и двумя экранами на центральной консоли. Широкоформатный верхний 12,3-дюймовый дисплей отвечает за инфо-развлекательную систему, различные настройки автомобиля и навигатор. Ниже разместили 7-дюймовый дисплей, помощью которого можно управлять климат-контролем и ездовыми режимами, в том числе, внедорожными. Оперативная информация выводится на 10-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле перед глазами водителя. Руль теперь греется полностью, а не только отдельные секции.

Автомобиль получил цифровой кокпит с электронной 8-дюймовой шкалой приборов и двумя экранами на центральной консоли

Широкоформатный верхний 12,3-дюймовый дисплей отвечает за инфо-развлекательную систему, различные настройки автомобиля и навигатор

Цифровя панель приборов имеет несколько режимов отображения информации

Lexus LX имеет систему кругового обзора. Кроме того, система Multi-Terrain Monitor показывает на экране все, что происходит под передней и задней частями машины. Аналогично LC300, в списке базовых опций появилась система запуска двигателя по отпечатку пальца, причем, память позволяет записать до 10 пользователей. В список базовых опций вошли цифровое салонное зеркало и доводчики дверей, а удобное кресло водителя регулируется в 10 направлениях. Для меломанов подготовили несколько аудиосистем на выбор, включая премиальную Mark Levinson с 25 динамиками.

Салон дизельной версии LX500d

Второй ряд сидений LX500d позволяет трансформировать салон для перевозки грузов

Но самое интересное новшество для LX – это роскошный четырехместный салон, который будет доступен в максимально укомплектованной бензиновой модификации LX600 Superior. Сзади располагаются два раздельных кресла с индивидуальными регулировками и функциями массажа. Кроме того, можно сложить правое переднее кресло, что позволит увеличить расстояние между рядами до 1100 мм. Еще у правого пассажира есть выдвижная подставка для ног. Также в VIP-салоне есть сенсорный дисплей в центральном подлокотнике, два 11,6-дюймовых дисплея медиасистемы и дополнительные воздуховоды на потолке.

В топовой комплектации новый LX600 Superior имеет два индивидуальных кресла повышенного комфорта

В дизельной версии со сплошным третьим рядом багажник вмещает 1109 л, а в VIP-варианте за счет отодвинутых кресел его объем достигает 767 л. Если сложить задний ряд, то в машину можно загрузить до 1960 л поклажи.

На трассе и бездорожье

В Украине новый Lexus LX будет предложен в двух вариантах исполнения – бензиновом LX600 Superior и дизельном LX500d. Ориентировочно в 2023 году к нам приедет спортивная версия F-Sport.

Как и Land Cruiser, Lexus LX лишился двигателей V8 и теперь имеет в своем арсенале битурбированные моторы V6 нового поколения. Lexus LX 500d оснащен дизелем объемом 3,3 л, который выдает 300 л.с. и 700 Нм против 272 л.с. и 650 Нм у прежнего 4,5-литрового V8. А бензиновый Lexus LX 600 оснащен 3,4-литровым V6 с отдачей 415 л.с. и 650 Нм вместо 367 л.с. и 530 Нм у прежнего мотора. Коробка передач в обоих случаях — 10-ступенчатый "автомат".

Lexus LX 500d оснащен дизелем объемом 3,3 л, который выдает 300 л.с. и 700 Нм против 272 л.с. и 650 Нм у прежнего 4,5-литрового V8

Прежде чем отправиться покорять бездорожье мы проехали достаточно длинный путь по обычным дорогам. По сравнению с LC300 новинка имеет иные настройки подвески и рулевого управления. В отличие от предшественника LX получил электроусилитель руля, что позволило интегрировать многочисленные электронные системы помощи водителю. Например, при обнаружении пешехода, неожиданно появившегося на дороге, электроника самостоятельно уводит машину в сторону, чтобы избежать наезда. От упора до упора – 3,2 оборота, но при этом маневрирование большой и тяжелой машиной не вызывает трудностей.

Автомобиль с легкостью преодолевает водные преграды

Кроме того, водитель может самостоятельно изменить ездовой режим, выбрав Eco, Normal, Sport, Sport+ или Custom. Их отличия заключаются в остроте руля и жесткости адаптивной подвески. Интересно, что наиболее комфортным для нас показался режим Sport+, который минимизирует продольную и поперечную раскачку, особенно при прохождении поворотов.

Благодаря управляемым электроникой амортизаторов автомобиль имеет четыре варианта клиренса: Normal, High 1, High 2 и Low. Последний используется только при посадке/высадке, опускаясь на 27 мм. В положении Normal новый LХ располагается на 23 мм ниже предшественника, что позволило улучшить аэродинамику и устойчивость на дороге. В максимально варианте High 2 машина поднимается относительно на 110 мм. Дорожный просвет у машин с 20-дюймовыми колесами достигает 200 мм, у с 22-дюймовыми – 205 мм.

Благодаря управляемым электроникой амортизаторов автомобиль имеет четыре варианта клиренса: Normal, High 1, High 2 и Low

Но сухие цифры не позволяют оценить в полной мере, на что в действительности способен этот автомобиль на бездорожье. Помимо того, что он даже на 22-дюймовых дисках позволяет очень активно передвигаться по пересеченной местности, наличие блокировок и различных вспомогательных систем делают его настоящим вездеходом. В этом мы убедились, когда на второй день тест-драйва преодолевали русло высохшей реки. Глядя на огромные валуны со стороны, казалось, что ни один автомобиль в мире без специальной подготовки не способен преодолеть эти препятствия, не повредив подвеску и не остаться без бамперов. Но, Lexus LX нового поколения доказал обратное. Это было удивительно, но факт, машина с честью выдержала испытание на прочность.

Даже на 22-дюймовых дисках позволяет очень активно передвигаться по пересеченной местности, наличие блокировок и различных вспомогательных систем делают его настоящим вездеходом

Ход подвески новинки увеличили на 290 мм. Наиболее сложные участки преодолевать помогал пониженный ряд трансмиссии, три блокировки дифференциалов и фирменная система Crawl Control. Последняя позволяет двигаться с минимальной скоростью без использования педалей "газа" или тормоза. Главное, не поддаваться панике и верить в инженерный гений создателей машины. Интересно, что даже картер двигателя Lexus LX создан таким образом, что уровень масла в нем остается постоянным, даже когда машина преодолевает 45-градусные подъемы или спуски.

Ход подвески новинки увеличили на 290 мм

Резюме

Новое поколение Lexus LX претерпела кардинальные изменения вместе с родственным Land Cruiser 300. Автомобиль стал легче, получил совершенно новые более экономичные моторы. Шасси, подвеска и трансмиссия обеспечивают новинке превосходную проходимость на самом тяжелом бездорожье. Новый 4-местный VIP-салон, который впервые предлагается для Lexus LX, обеспечит пользователей качественно новым уровнем комфорта.

Стоимость LX 500d Luxury в Украине стартует с отметки 3286000 грн., а за версию LX 600 Superior просят не менее 3919000 грн.