Царь горы: тестируем новое поколение Lexus LX

Царь горы: тестируем новое поколение Lexus LX
Фото: Pixabаy

В середине октября минувшего года компания Lexus представила свой флагман в сегменте внедорожников и SUV – модель LX нового поколения. Что же изменилось в автомобиле, который займет верхнюю строчку в иерархии бренда, сообщает Обозреватель.

С эти вопросом команда АвтоОбоза разбиралась в процессе тест-драйва, который проходил в гостеприимной и радушной Грузии. Новую генерацию модели LX ждали долгих 14 лет, как и родственную модель Toyota Land Cruiser 300, с которой у новинки, традиционно, много общего. Однако, и различий у нового поколения LX и LC300 – хватает. Но, обо все по порядку.

Автомобиль получил совершенно новое прочтение знаменитой веретенообразной облицовки радиатора
Автомобиль получил совершенно новое прочтение знаменитой веретенообразной облицовки радиатора

Начнем с внешности модели. Нынешнее поколение LX значительно сильнее отличается от Land Cruiser 300, чем прежние генерации модели. Автомобиль получил совершенно новое прочтение знаменитой веретенообразной облицовки радиатора, которая теперь не имеет окантовки, а представляет собой семь сдвоенных рамок, создающих узнаваемый Х-образный рисунок. По бокам передней панели расположились черные контрастные воздухозаборники.

Версия F-Sport появится в Украине в 2023 году
Версия F-Sport появится в Украине в 2023 году

Облик модели лишился былой агрессии и теперь машина выглядит солидно и интеллигентно. Дизайнеры сохранили привычные для автомобилей марки стреловидные ДХО, над которыми расположились по три светодиодных модуля адаптивных фар. Новая головная оптика BladeScan за счет работы подвижных зеркал и светодиодов умеют "вырезать" из светового потока встречные машины, чтобы не ослеплять водителей.

Не менее радикально изменилась корма внедорожника
Не менее радикально изменилась корма внедорожника

Не менее радикально изменилась корма внедорожника. Если у предшественника доминировала широкая задняя стойка, то теперь она имеет треугольную форму, а ее наклон существенно увеличились. За счет этого автомобиль выглядит динамично и современно, несмотря на солидные размеры. Как и у LC300, у новинки от Lexus дверь багажного отделения отныне цельная. Стилистика задней панели претерпела эволюцию, в частности, фонари под влиянием модных трендов объединили тонкой светодиодной лентой, а на месте привычной эмблемы появилось буквенное написание Lexus.

Интерьер

Дизайн салона Lexus LX также существенно отличается от родственного Toyota Land Cruiser 300. Автомобиль получил цифровой кокпит с электронной 8-дюймовой шкалой приборов и двумя экранами на центральной консоли. Широкоформатный верхний 12,3-дюймовый дисплей отвечает за инфо-развлекательную систему, различные настройки автомобиля и навигатор. Ниже разместили 7-дюймовый дисплей, помощью которого можно управлять климат-контролем и ездовыми режимами, в том числе, внедорожными. Оперативная информация выводится на 10-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле перед глазами водителя. Руль теперь греется полностью, а не только отдельные секции.

Автомобиль получил цифровой кокпит с электронной 8-дюймовой шкалой приборов и двумя экранами на центральной консоли
Автомобиль получил цифровой кокпит с электронной 8-дюймовой шкалой приборов и двумя экранами на центральной консоли
Широкоформатный верхний 12,3-дюймовый дисплей отвечает за инфо-развлекательную систему, различные настройки автомобиля и навигатор
Широкоформатный верхний 12,3-дюймовый дисплей отвечает за инфо-развлекательную систему, различные настройки автомобиля и навигатор
Цифровя панель приборов имеет несколько режимов отображения информации
Цифровя панель приборов имеет несколько режимов отображения информации

Lexus LX имеет систему кругового обзора. Кроме того, система Multi-Terrain Monitor показывает на экране все, что происходит под передней и задней частями машины. Аналогично LC300, в списке базовых опций появилась система запуска двигателя по отпечатку пальца, причем, память позволяет записать до 10 пользователей. В список базовых опций вошли цифровое салонное зеркало и доводчики дверей, а удобное кресло водителя регулируется в 10 направлениях. Для меломанов подготовили несколько аудиосистем на выбор, включая премиальную Mark Levinson с 25 динамиками.

Салон дизельной версии LX500d
Салон дизельной версии LX500d
Второй ряд сидений LX500d позволяет трансформировать салон для перевозки грузов
Второй ряд сидений LX500d позволяет трансформировать салон для перевозки грузов

Но самое интересное новшество для LX – это роскошный четырехместный салон, который будет доступен в максимально укомплектованной бензиновой модификации LX600 Superior. Сзади располагаются два раздельных кресла с индивидуальными регулировками и функциями массажа. Кроме того, можно сложить правое переднее кресло, что позволит увеличить расстояние между рядами до 1100 мм. Еще у правого пассажира есть выдвижная подставка для ног. Также в VIP-салоне есть сенсорный дисплей в центральном подлокотнике, два 11,6-дюймовых дисплея медиасистемы и дополнительные воздуховоды на потолке.

В топовой комплектации новый LX600 Superior имеет два индивидуальных кресла повышенного комфорта
В топовой комплектации новый LX600 Superior имеет два индивидуальных кресла повышенного комфорта

В дизельной версии со сплошным третьим рядом багажник вмещает 1109 л, а в VIP-варианте за счет отодвинутых кресел его объем достигает 767 л. Если сложить задний ряд, то в машину можно загрузить до 1960 л поклажи.

На трассе и бездорожье

В Украине новый Lexus LX будет предложен в двух вариантах исполнения – бензиновом LX600 Superior и дизельном LX500d. Ориентировочно в 2023 году к нам приедет спортивная версия F-Sport.

Как и Land Cruiser, Lexus LX лишился двигателей V8 и теперь имеет в своем арсенале битурбированные моторы V6 нового поколения. Lexus LX 500d оснащен дизелем объемом 3,3 л, который выдает 300 л.с. и 700 Нм против 272 л.с. и 650 Нм у прежнего 4,5-литрового V8. А бензиновый Lexus LX 600 оснащен 3,4-литровым V6 с отдачей 415 л.с. и 650 Нм вместо 367 л.с. и 530 Нм у прежнего мотора. Коробка передач в обоих случаях — 10-ступенчатый "автомат".

Lexus LX 500d оснащен дизелем объемом 3,3 л, который выдает 300 л.с. и 700 Нм против 272 л.с. и 650 Нм у прежнего 4,5-литрового V8
Lexus LX 500d оснащен дизелем объемом 3,3 л, который выдает 300 л.с. и 700 Нм против 272 л.с. и 650 Нм у прежнего 4,5-литрового V8

Прежде чем отправиться покорять бездорожье мы проехали достаточно длинный путь по обычным дорогам. По сравнению с LC300 новинка имеет иные настройки подвески и рулевого управления. В отличие от предшественника LX получил электроусилитель руля, что позволило интегрировать многочисленные электронные системы помощи водителю. Например, при обнаружении пешехода, неожиданно появившегося на дороге, электроника самостоятельно уводит машину в сторону, чтобы избежать наезда. От упора до упора – 3,2 оборота, но при этом маневрирование большой и тяжелой машиной не вызывает трудностей.

Автомобиль с легкостью преодолевает водные преграды
Автомобиль с легкостью преодолевает водные преграды

Кроме того, водитель может самостоятельно изменить ездовой режим, выбрав Eco, Normal, Sport, Sport+ или Custom. Их отличия заключаются в остроте руля и жесткости адаптивной подвески. Интересно, что наиболее комфортным для нас показался режим Sport+, который минимизирует продольную и поперечную раскачку, особенно при прохождении поворотов.

Благодаря управляемым электроникой амортизаторов автомобиль имеет четыре варианта клиренса: Normal, High 1, High 2 и Low. Последний используется только при посадке/высадке, опускаясь на 27 мм. В положении Normal новый LХ располагается на 23 мм ниже предшественника, что позволило улучшить аэродинамику и устойчивость на дороге. В максимально варианте High 2 машина поднимается относительно на 110 мм. Дорожный просвет у машин с 20-дюймовыми колесами достигает 200 мм, у с 22-дюймовыми – 205 мм.

Благодаря управляемым электроникой амортизаторов автомобиль имеет четыре варианта клиренса: Normal, High 1, High 2 и Low
Благодаря управляемым электроникой амортизаторов автомобиль имеет четыре варианта клиренса: Normal, High 1, High 2 и Low

Но сухие цифры не позволяют оценить в полной мере, на что в действительности способен этот автомобиль на бездорожье. Помимо того, что он даже на 22-дюймовых дисках позволяет очень активно передвигаться по пересеченной местности, наличие блокировок и различных вспомогательных систем делают его настоящим вездеходом. В этом мы убедились, когда на второй день тест-драйва преодолевали русло высохшей реки. Глядя на огромные валуны со стороны, казалось, что ни один автомобиль в мире без специальной подготовки не способен преодолеть эти препятствия, не повредив подвеску и не остаться без бамперов. Но, Lexus LX нового поколения доказал обратное. Это было удивительно, но факт, машина с честью выдержала испытание на прочность.

Даже на 22-дюймовых дисках позволяет очень активно передвигаться по пересеченной местности, наличие блокировок и различных вспомогательных систем делают его настоящим вездеходом
Даже на 22-дюймовых дисках позволяет очень активно передвигаться по пересеченной местности, наличие блокировок и различных вспомогательных систем делают его настоящим вездеходом

Ход подвески новинки увеличили на 290 мм. Наиболее сложные участки преодолевать помогал пониженный ряд трансмиссии, три блокировки дифференциалов и фирменная система Crawl Control. Последняя позволяет двигаться с минимальной скоростью без использования педалей "газа" или тормоза. Главное, не поддаваться панике и верить в инженерный гений создателей машины. Интересно, что даже картер двигателя Lexus LX создан таким образом, что уровень масла в нем остается постоянным, даже когда машина преодолевает 45-градусные подъемы или спуски.

Ход подвески новинки увеличили на 290 мм
Ход подвески новинки увеличили на 290 мм

Резюме

Новое поколение Lexus LX претерпела кардинальные изменения вместе с родственным Land Cruiser 300. Автомобиль стал легче, получил совершенно новые более экономичные моторы. Шасси, подвеска и трансмиссия обеспечивают новинке превосходную проходимость на самом тяжелом бездорожье. Новый 4-местный VIP-салон, который впервые предлагается для Lexus LX, обеспечит пользователей качественно новым уровнем комфорта.

Стоимость LX 500d Luxury в Украине стартует с отметки 3286000 грн., а за версию LX 600 Superior просят не менее 3919000 грн.

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