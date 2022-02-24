Одесская ОГА: в результате удара по воинской части погибли 18 человек
В результате удара по воинской части в Одесской области в ходе нападения России на Украину погибли 18 человек. Также есть раненые, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.
Одесской ОГА информировала, что 18 человек погибли в результате удара по воинской части в селе Липецкое, Подольского района.
"Как сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 11:00 силами сотрудников ГСЧС из-под завалов спасены 6 человек, госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин). В настоящее время продолжается разбор завалов", - говорится в сообщении.