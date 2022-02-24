Одесская ОГА: в результате удара по воинской части погибли 18 человек

В результате удара по воинской части в Одесской области в ходе нападения России на Украину погибли 18 человек. Также есть раненые, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Одесской ОГА информировала, что 18 человек погибли в результате удара по воинской части в селе Липецкое, Подольского района.